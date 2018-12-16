В УПЦ отказались признавать созданную Константинополем церковь

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви считают раскольничьей структуру, созданную накануне в Киеве на так называемом объединительном соборе при поддержке Константинопольского патриархата.

"Как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим - Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается", - написал в воскресенье на своей странице в фейсбуке замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В этой связи он напомнил фразу из басни Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

По мнению представителя УПЦ, "объединительный собор", в силу своей неканоничности, не имел отношения к церковной жизни. "То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет. Из двух раскольнических течений ("УАПЦ" и "УПЦ КП") создали теперь одно - "ПЦвУ". И больше ничего не изменилось. Таким образом, раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью", - отмечает священник.

При этом, добавляет он, радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. "Церковь явила свое единство. Прискорбно, что единицы ушли в раскол, а также что этот раскол поддерживает Константинопольский патриархат", - пишет спикер УПЦ.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.