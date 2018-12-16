Главные новости
В РоссииВертолет Ми-8 упал под ТомскомВ миреПатриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 январяВ миреВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца
В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

В УПЦ отказались признавать созданную Константинополем церковь

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви считают раскольничьей структуру, созданную накануне в Киеве на так называемом объединительном соборе при поддержке Константинопольского патриархата.

"Как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим - Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается", - написал в воскресенье на своей странице в фейсбуке замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В РоссииВ РПЦ посчитали объединительный собор на Украине политическим мероприятиемЧитать подробнее

В этой связи он напомнил фразу из басни Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

По мнению представителя УПЦ, "объединительный собор", в силу своей неканоничности, не имел отношения к церковной жизни. "То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет. Из двух раскольнических течений ("УАПЦ" и "УПЦ КП") создали теперь одно - "ПЦвУ". И больше ничего не изменилось. Таким образом, раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью", - отмечает священник.

При этом, добавляет он, радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. "Церковь явила свое единство. Прискорбно, что единицы ушли в раскол, а также что этот раскол поддерживает Константинопольский патриархат", - пишет спикер УПЦ.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, УПЦ, Константинополь

Новости по теме

В мире
В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жрецаВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца
Ее возраст оценивается в 4400 лет, внутри найдены статуи и многочисленные фрескиПодробнее
 В Госдепе заявили о неизменности позиции по Парижскому соглашениюВ Госдепе заявили о неизменности позиции по Парижскому соглашению
"США намерены выйти из Парижского соглашения при отсутствии более благоприятных условий для американского народа"Подробнее
 Патриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 январяПатриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 января
"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Епифания для совместного служения на большом празднике Богоявления и предоставления ему томоса создания новой сестринского автокефальной церкви", - заявил пресс-секретарь УПЦПодробнее
 Новую украинскую "церковь" назвали Православной церковью УкраиныНовую украинскую "церковь" назвали Православной церковью Украины
По словам пресс-секретаря, к новой неканонической церкви можно также применять название УПЦПодробнее
Порошенко объявил о создании Украинской православной автокефальной церквиПорошенко объявил о создании Украинской православной автокефальной церкви
Предстоятелем новой церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний ДуменкоПодробнее
 В Париже задержали более 80 человек на акции "желтых жилетов"В Париже задержали более 80 человек на акции "желтых жилетов"
Однако, как отметили в полиции, накал протестов во французской столице идет на спадПодробнее
 СМИ узнали, что у новой украинской православной церкви не будет патриархаСМИ узнали, что у новой украинской православной церкви не будет патриарха
Будет учрежден Синод, члены которого будут проходить ротацию каждые полгодаПодробнее
 СМИ сообщили о готовности Бутиной дать показания по новому делуСМИ сообщили о готовности Бутиной дать показания по новому делу
Россиянка заключила сделку со следствием, по условиям которой она должна сотрудничать с правительствомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВертолет Ми-8 упал под ТомскомВ миреПатриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 январяВ миреВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жрецаВ РоссииПовторные выборы губернатора стартовали в ПриморьеВ миреНовую украинскую "церковь" назвали Православной церковью УкраиныВ РоссииСообщение о скупке голосов на участке в Приморье передали в полицию

Десять россиян пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии

Владельцам пострадавших от взрыва в Вологде квартир предоставят жилье

Все пострадавшие при аварии Ми-8 под Томском оказались жителями Сибири

Блок Пашиняна набрал наибольшее количество голосов на выборах в парламент

По окончательным данным ЦИК Армении, возглавляемая экс-президентом страны партия не прошла в новый парламент Подробнее

МЧС сообщило о трех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском

Полиция остановила грузинскую оппозицию по дороге в Телави на акцию протеста

Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 под Томском

В УПЦ отказались признавать созданную Константинополем церковь

Вертолет Ми-8 упал под Томском

Вертолет Ми-8 упал под ТомскомПо данным источника "Интерфакса", на его борту находилось 22 человека, есть пострадавшие Подробнее

Володин усомнился в легитимности "объединительного собора" на Украине

Грузинская оппозиция направилась на акцию в Телави, где пройдет инаугурация

В Вологде по факту взрыва газа в пятиэтажке возбудили уголовное дело

В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца

В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жрецаЕе возраст оценивается в 4400 лет, внутри найдены статуи и многочисленные фрески Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');