Новая церковь Украины сформирует управленческие органы после получения томоса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что до получения томоса церковь не будет принимать никаких весомых решений.

"Томос - тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии этой церкви", - сказал он в комментарии журналистам в воскресенье после служения литургии в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

На вопрос, как новая украинская церковь будет взаимодействовать с представителями Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины отметил: "Я уже сделал обращение. И сказал, что мы готовы принять их с братской любовью, взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор".

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

Между тем, в Украинской православной церкви Московского патриархата назвали раскольничьей структуру, созданную накануне в Киеве.

Со своей стороны в Русской православной церкви считают, что так называемый объединительный собор, который прошел в Киеве, стал событием политической, а не церковной жизни.