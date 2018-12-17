На Украине пройдет внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархата

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник состоится внеочередное заседание синода Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

"Сегодня состоится внеочередное заседание священного синода, во время которого будут решаться вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью", - говорится в сообщении.

Заседание пройдет в Киево-Печерской лавре.

В минувшую субботу Объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал руководителя этой структуры. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Патриарх Константинопольский Варфоломей еще до собора предупредил главу УПЦ митрополита Онуфрия, что после избрания главы новой церкви он утратит свой титул митрополита Киевского и всея Украины.