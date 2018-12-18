Министр нефти и главы двух нефтегазовых корпораций Кувейта ушли в отставку

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Бахит Шабиб ар-Рашиди и топ-менеджеры двух нефтегазовых госкорпораций ушли в отставку на фоне внутренних разногласий, задерживающих реализацию важнейших нефтяных проектов, сообщило агентство Bloomberg.

В понедельник правительство приняло заявление министра об отставке, направленное в начале декабря. Ранее об этом писали кувейтские газеты, включая Al-Anbaa, со ссылкой на информированные источники.

Гендиректор Kuwait Oil Co. Джамаль Джафар сообщил о желании покинуть свой пост еще на прошлой неделе, и.о. гендиректора Kuwait Integrated Petroleum Industries Co. Хатем аль-Авади заявил о намерении уйти в отставку по личным причинам.

"Министра вынудили уволиться вмешательством в дела его ведомства и отсутствием поддержки в правительстве", - утверждает аналитик нефтяной отрасли Камель аль-Харами, ранее занимавший руководящий пост в госкорпорации Kuwait Petroleum Corp.

Кувейт занимает пятое место среди стран ОПЕК по объемам добычи нефти. На долю нефти приходится более 90% доходов кувейтского бюджета.

Последние два десятилетия в стране идут непрекращающиеся политические споры, за это время Кувейт сменил 15 министров нефти. Бахит ар-Рашиди руководил нефтяным ведомством с декабря 2018 года. В мае в парламенте по итогам правительственного расследования рассматривались обвинения в адрес министра в злоупотреблениях полномочиями, однако депутаты проголосовали за сохранение доверия к нему.

Кувейтские СМИ подчеркивают, что отставка министра не поменяет нефтяную политику страны, поскольку ее определяет Верховный нефтяной совет Кувейта.