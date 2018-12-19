В ЛНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За 18 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обстрелам с украинской стороны подвергся район населённого пункта Желобок. По данным представительства при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы СПГ и АГС и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в СЦКК.