Черноморский флот получил план реагирования на кризисные ситуации после керченского инцидента

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Штаб Южного военного округа разработал план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота после задержания украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщил начальник административно-территориального управления штаба ЮВО Тимур Рязанов.

"К разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что в дальнейшем позволило разработать План реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота по защите и охране госграницы в границах Крыма с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с Пограничным управлением ФСБ России по Крыму и Краснодарскому краю", - сказал Рязанов в четверг на совещании по подведению итогов взаимодействия ЮВО, силовых структур и органов власти в 2018 году.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.