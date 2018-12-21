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Россия продолжит оказывать Донбассу поддержку

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - России придется поддерживать всеми доступными средствами народ Донбасса, отвергнутый собственной страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"России несмотря ни на что придется поддерживать всеми доступными средствами народ Донбасса, который был отвергнут собственной страной, отвергнут собственной родиной", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на первом канале.

Он отметил, что Киев отказался платить эти людям пенсию, социальные сборы и поставлять лекарства.

"Это делает РФ. Она будет продолжать оказывать эту поддержку", - сказал Песков.

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Теги: Украина, Донбасс, Россия, Дмирий Песков
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