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Лавров приветствовал решение США вывести войска из Сирии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение США о выводе американских войск из Сирии шагом в правильном направлении, однако предложил дождаться прояснения ситуации относительно этой инициативы.

"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

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Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, США, Сирия

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