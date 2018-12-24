Экс-завхоз генконсульства России в Алеппо осужден за организацию нелегальной миграции в РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга приговорил к условным срокам членов семьи бывшего завхоза российской дипмиссии в Сирии, наладившей канал нелегальной миграции, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что Виталий Генералов в период с 1 июля 2010 года до 2 июля 2012 года находился в загранкомандировке по линии МИД РФ в качестве заведующего хозяйством Генконсульства России в сирийском городе Алеппо, куда он поехал со своей супругой Анной Генераловой.

Там он познакомился с неустановленными на данный момент людьми, вместе с которыми позже создал канал нелегальной миграции из Сирии в РФ, оставаясь на связи и после расторжения трудового договора с МИД РФ. Итогом взаимодействия стала организация приглашений иностранцев через фиктивные фирмы.

"В результате функционирования в период с 31 января 2013 года по 30 ноября 2015 года организованной группы соучастники изготовили и подали в УФМС ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ (с сопутствующими документами), содержавшие заведомо ложные сведения, на не менее чем 1 131 иностранного гражданина, из которых не менее чем 1 024 ходатайства было удовлетворено с выдачей приглашений иностранным гражданам на въезд в РФ. При этом преступный доход организованной группы от совершения указанного преступления составил не менее 5 656 819 рублей 49 копеек", - отмечается в сообщении суда.

Деньги Генералов обналичивал и распределял между соучастниками.

"Суд назначил наказание: Виталию Генералову - пять лет условно с испытательным сроком четыре года, Анне Генераловой - четыре года условно с испытательным сроком три года, Евгению Генералову - два года условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах Петербурга ранее сообщал "Интерфаксу", что по данному делу проходили братья Виталий и Юрий Генераловы, их отец Евгений Генералов и супруга Виталия Генералова Анна.