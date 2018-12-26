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Из-за непогоды обесточены 556 украинских населенных пунктов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 556 населенных пунктов в девяти областях Украины, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 19:00 вследствие ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь), обесточены 556 населенных пунктов в девяти областях: Полтавская область - 131, Днепропетровская - 117, Донецкая - 14, Кировоградская - 96, Харьковская - 78, Луганская - 43, Сумская - 40, Николаевская - 20 Черкасская - 17", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Утром 25 декабря в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали об обесточивании в 128 населенных пунктах.

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Теги: Украина

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