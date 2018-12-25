Константинопольский патриарх рассказал о полученном от Порошенко шоколаде

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Константинопольский патриарх Варфоломей впервые публично опроверг обвинения в том, что за уступки по автокефалии получил от президента Украины взятку.

"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко", - заявил патриарх на встрече с детьми, которые пришли его поздравить с Рождеством, сообщает сайт Ортодоксия.инфо.

По словам патриарха Варфоломея, Петр Порошенко направил ему угощения со своей фабрики "от великой радости, что стране удалось достичь автокефалии".

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

Незадолго до этого решения стамбульского Синода украинские СМИ сообщили о многомиллионной взятке, якобы преданной украинскими властями Константинополю для лоббирования проекта автокефалии.