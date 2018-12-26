Патриарху Варфоломею пообещали передать бывшую резиденцию Януковича

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В украинских СМИ появился перечень храмов и монастырей, которые Украина согласилась передать Константинопольскому патриарху Варфоломею - в этом списке фигурирует и монастырь в Межигорье, на территории которого находится бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича.

Все эти объекты, как пишет в среду издание "Вести", были упомянуты в соглашении, которое подписали президент Петр Порошенко и патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщает, что в администрации Порошенко отказывались предъявлять этот документ журналистам.

В приведенном ныне списке объектов для передачи Константинополю - восемь святынь, которые находятся в пользовании УПЦ (Московского патриархата), а также объекты бывших УПЦ (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви, которые после Объединительного собора вошли в состав новой Украинской православной церкви.

Константинополю пообещали передать Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь в Киеве, Межигорский Спасо-Преображенский монастырь в Киевской области, Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь в Ровенской области, Спасо-Преображенский мужской монастырь в Черниговской области, Молченский Рождество-Богородицкий женский и Богородице-Рождественский мужской монастыри в Сумской области, Крестовоздвиженский женский монастырь в Полтаве, Свято-Ильинский и Свято-Пантелеимонов мужские монастыри в Одессе, Богоявленский монастырь в Киево-Могилянской академии, Успенская церковь во Львове, Манявский скит в Ивано-Франковской области.

По данным источников "Вестей", вопрос передачи находится на контроле у бывшего замглавы администрации президента, советника Порошенко Ростислава Павленко, который редактирует этот список с учетом интересов и пожеланий патриарха Варфоломея и его экзархов.