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Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Жаир Болсонару, избранный президентом Бразилии в октябре 2018 года по итогам второго тура выборов, во вторник официально вступил в должность главы государства, сообщает бразильское ТВ.

Близ дворца Планалту - официальной резиденции президента - собрались тысячи сторонников Болсонару. Они держали в руках флаги Бразилии.

Сам Болсонару вместе с супругой Мишель прибыли на церемонию в автомобиле Rolls-Royce в сопровождении автоколонны, полицейских на лошадях и сотрудников службы безопасности, следовавших за автомобилем пешком.

Меры безопасности в столице Бразилии в день инаугурации были усилены по требованию самого Болсонару, который подвергся нападению во время избирательной кампании в сентябре прошлого года.

Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.

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Болсонару стал первым президентом страны, придерживающимся ультраправых взглядов, после падения военной диктатуры в 1985 году. Он победил на выборах, баллотировавшись от ультраправой Социал-либеральной партии Бразилии.

Жаиру Болсонару 63 года. В политике он оказался после падения военного режима, во времена которого он был военнослужащим. На протяжении 27 лет политической карьеры он девять раз менял партии и семь раз избирался депутатом Нацконгресса страны.

Его основное послание своим избирателям заключалось в том, что Бразилии нужна "железная рука", которой он готов стать, чтобы избавить страну от коррупции и бюрократии, насилия, нищеты и прочих проблем, в которых погрязло государство.

Он также известен в Бразилии бескомпромиссными высказываниями в адрес религиозных и сексуальных меньшинств, сторонников левых партий и женщин. Кроме того, он неоднократно с симпатией высказывался о годах диктатуры. Практически треть его кабинета министров являются бывшими военнослужащими.

Кроме того, Болсонару заявил о намерении последовать примеру США и выйти из Парижского климатического соглашения 2015 года, а также перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Теги: Бразилия

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