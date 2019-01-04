Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону обстановку в Сирии, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.
Кроме того, в разговоре "затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня". "Высказано общее стремление к развитию контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
19 декабря прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне сообщало, что США приступают к полному выводу войск из Сирии, соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп.
Трамп говорил, что вывод находящихся в Сирии 2 тыс. военных США займет около 30 дней.
Однако 1 января президент США согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, сообщили СМИ, ссылаясь на собственные источники из числа сотрудников администрации.
4 января госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что процесс вывода американского воинского контингента из Сирии идет.