В России

Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону обстановку в Сирии, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Кроме того, в разговоре "затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня". "Высказано общее стремление к развитию контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

19 декабря прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне сообщало, что США приступают к полному выводу войск из Сирии, соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп.

Трамп говорил, что вывод находящихся в Сирии 2 тыс. военных США займет около 30 дней.

Однако 1 января президент США согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, сообщили СМИ, ссылаясь на собственные источники из числа сотрудников администрации.

4 января госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что процесс вывода американского воинского контингента из Сирии идет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Сирия, США

Новости по теме

В России
Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске
Как отметили в СКР, продолжается отработка всех версий взрыва в многоэтажкеПодробнее
 Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение
Как рассказали в СКР, это мошенничество и отмывание преступных доходов на 14 млрд рублейПодробнее
 Задержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииЗадержанный в России американец оказался подданным Великобритании
По данным британских СМИ, у обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана, двойное гражданствоПодробнее
 Опознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеОпознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске
В результате взрыва бытового газа в многоэтажке, по последним данным, погибли 39 человекПодробнее
Адвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректнойАдвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректной
По словам защитника гражданина США, задержанного за шпионаж, его обеспечили переводчиком, пообещали помочь с вещамиПодробнее
 Под завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибшийПод завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибший
Предстоит выяснить судьбу еще двоих жильцов разрушенного подъездаПодробнее
 Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов
В 2010 году он был обвинен в мошенничестве и легализации имущества на 11 млрд рублейПодробнее
 Тело 38-го погибшего извлечено из-под завалов в МагнитогорскеТело 38-го погибшего извлечено из-под завалов в Магнитогорске
Неизвестной остается судьба еще троих человекПодробнее
 Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 37Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 37
Опознаны тела 22 погибших, поиски еще четверых пропавших без вести продолжаютсяПодробнее
 Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел
Опознаны останки 21 человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеВ РоссииЗадержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииВ миреХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов ГерманииВ РоссииОпознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеВ миреПалата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"

Сербская церковь назвала украинскую автокефалию "русофобским проектом"

Порошенко 5-6 января примет участие в церемонии подписания томоса в Турции

Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных

По новым данным компании, от хакерской атаки в ноябре прошлого года пострадали 383 млн человек Подробнее

ГИБДД пообещала в праздники жестко контролировать трезвость водителей

Теннисистка Звонарева вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

В Брюсселе начался суд над зачинщиками беспорядков на акциях "желтых жилетов"

Как отмечают бельгийские СМИ, по закону первым четырем обвиняемым может грозить тюремный срок до 5 лет Подробнее

Министр юстиции Германии опровергла утечку личных данных Меркель

В Челябинской области сняли режим ЧС, введенный из-за обрушения дома в Магнитогорске

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти

Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

Выплаты после ЧП в Магнитогорске получил 91 человек

Синоптики спрогнозировали сильный ветер и ливни в Сочи в ближайшее время

Нефть усилила рост на сигналах снижения добычи

В Сочи в ДТП с участием автобуса погиб один человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');