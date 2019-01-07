Боевики в Сирии за прошедшие сутки обстреляли северо-западные окраины Алеппо

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Боевики в течение суток вели, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, обстрел северо-западной окраины города Алеппо, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксирован один обстрел северо-западной окраины города Алеппо боевиками незаконных вооруженных формирований", - отметил он.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

"С 7 января 2019 г. силами Военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации организовано патрулирование вдоль тыловой границы пятикилометровой зоны безопасности в районе Мембидж на участке Аджами - Бозгёкли протяженностью 27 км", - также сообщил Соломатин.

За прошедшие сутки представителями российского центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Музейриб провинции Деръа, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного "Дювали" и одного морского "Баниас". По состоянию на 6 января 2019 г. возвратилось 214 804 человека, сообщил Соломатин.