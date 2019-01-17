Теракт в Сирии унес жизни четырех американцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Теракт близ сирийского города Манбидж привел к гибели четырех американцев, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на власти США.

Речь идет о двух военнослужащих и двух гражданских.

Ранее в ВС США подтвердили данные о гибели американских военнослужащих в районе Манбиджа, но точное число погибших не называли.

Целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ).

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.