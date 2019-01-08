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Госсекретарь США назвал цели визитов на Ближний Восток

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео, начиная ближневосточное турне, заявил, что главной задачей является убедить страны региона в том, что США сохраняют свое присутствие регионе и продолжат борьбу против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), а также против Ирана.

"Мы едем в восемь или девять стран региона, чтобы довести до них пару идей. Первая - и они об этом знают, Америка остается там. Мы присутствуем там, чтобы продолжить то, что делаем для защиты американского народа и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNBC.

Он продолжил: "Вторая идея. Было много шума вокруг вывода наших войск из Сирии. Мы хотим убедиться, что они поняли, что это означает. Наши обязательства, касающиеся разгрома ИГ (запрещена в РФ - ИФ) или халифата в глобальном масштабе, не меняются. Нет изменений в нашей антииранской стратегии".

Помпео, который во вторник начинает визиты в Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт, отметил, что США продолжат борьбу с "злостным влиянием Ирана и его деятельностью, которая угрожает всему миру".

Таким образом, сказал госсекретарь, в американской ближневосточной стратегии не произошло изменений, а вывод войск из Сирии представляет собой "изменение тактики".

"Именно для этого мы едем в регион. Мы намерены продолжить формирование союза с этими партнерами теми путями, которые очень важны для безопасности американского народа" - подчеркнул Помпео.

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Теги: США, Ближний Восток

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