Американку помиловали после 15 лет заключения

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Осужденная на пожизненное заключение американка Синтойя Браун вышла на свободу через 15 лет благодаря помилованию, сообщил телеканал ABC News.

Браун отбывала наказание за убийство 43-летнего Джонни Аллена, который переправлял ее в сексуальное рабство. Ее обвинили в 2004 году. Браун были предъявлены обвинения как совершеннолетней, поэтому в 2006 году ее отправили в тюрьму в 16-летнем возрасте.

Внимание к заключенной через социальные сети привлекли знаменитости, в частности певица Рианна и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Решение о помиловании принял губернатор штата Теннесси Билл Хаслам. Без этого женщина могла бы подать прошение об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 51 год заключения. Синтойя Браун будет считаться освобожденной условно-досрочно до августа 2029 года.