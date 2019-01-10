Экс-соратник Порошенко Куприй подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Внефракционный народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй в четверг подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвеженец, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК.

Куприй был избран в Верховную раду на выборах 2014 года по 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался партией "Блок Петра Порошенко".

В марте 2015 года Куприй заявил о выходе из фракции БПП, пояснив это несогласием с политикой президента страны Петра Порошенко. Это произошло в те дни, когда бизнесмен Игорь Коломойский ушел с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации. В апреле 2015 года было официально объявлено о выходе депутатов Куприя и Андрея Денисенко из фракции БПП.

В июле 2018 года Куприй вышел из партии "Укроп" и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.