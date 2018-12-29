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Песков заявил об отсутствии планов присоединения Белоруссии к РФ

Есть обновление от 13:47

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов включения Белоруссии в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко описаны в Союзном договоре.

На вопрос, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ, Песков сказал: "Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы - РФ и Белоруссия - и стали Союзным государством".

Песков напомнил, что в этом документе "есть определенные вехи - это и фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции".

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении и т.д. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.

По словам Лукашенко, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции". "Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый маневр - ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - рассказал Лукашенко.

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Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, РФ

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