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Лукашенко поручил проработать маршруты поставок нефти в Белоруссию через Прибалтику

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - сказал Лукашенко в четверг на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

Слова главы государства приводит госагентство "БелТА".

По словам Лукашенко, для стран Балтии это будет дешевле, чем в настоящее время, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более, у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - заметил президент.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко

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