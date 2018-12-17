В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против Telegram

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму законопроект об автономном Рунете направлен на обеспечение стабильной работы инфраструктуры Интернета, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Этот законопроект внесен точно не в связи с "Телеграмом", а в связи с возможностью работы инфраструктуры интернета в случае возможных отключений или каких-либо действий, влияющих на ее стабильную работу", - сказал Левин в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "в данной ситуации детальная проработка законопроекта позволит сказать, как это будет выглядеть с точки зрения уже функционирования всех сервисов".

"Задачей этого закона не является ограничение чего-либо. Наоборот, основной ключевой задачей этого закона является как раз обратное действие - нужно, чтобы этот закон как раз создавал бесперебойную работу сети при любых ситуациях при воздействии извне", - добавил председатель комитета.

Законопроект о создании системы национального управления маршрутизацией трафика российского сегмента интернета внесен в пятницу членами Совета Федерации Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым.

В думской фракции "Единой России" уже сообщили, что обсудят законопроект "о защите Рунета" на текущей неделе. Первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев выразил мнение, что "концепция законопроекта заслуживает поддержки".