Трамп призвал демократов приехать в Белый дом для решения проблемы "шатдауна"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он рассчитывает на сотрудничество Демократической партии с целью положить конец временной приостановке работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики.

"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ИФ) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - написал президент на своей странице в твиттере.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

"Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!" - подчеркнул президент.

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

При этом, говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, он отметил, что 23% заключенных в США - нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 тыс. преступлений.

23% of Federal inmates are illegal immigrants. Border arrests are up 240%. In the Great State of Texas, between 2011 & 2018, there were a total of 292,000 crimes by illegal aliens, 539 murders, 32,000 assaults, 3,426 sexual assaults and 3000 weapons charges. Democrats come back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует направить на эти цели $5,7 млрд. Демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд.

Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.

Ранее Трамп заявлял, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.

Дональд Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.