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Трамп призвал демократов приехать в Белый дом для решения проблемы "шатдауна"

Президент США подчеркнул, что они могли бы разобраться с этим за 15 минут

Трамп призвал демократов приехать в Белый дом для решения проблемы "шатдауна"
Президент США Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он рассчитывает на сотрудничество Демократической партии с целью положить конец временной приостановке работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики.

"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ИФ) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - написал президент на своей странице в твиттере.

"Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!" - подчеркнул президент.

При этом, говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, он отметил, что 23% заключенных в США - нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 тыс. преступлений.

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Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует направить на эти цели $5,7 млрд. Демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд.

Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.

Ранее Трамп заявлял, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.

Дональд Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
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Теги: США, Дональд Трамп

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