Трамп подтвердил, что не будет прямо сейчас вводить режим ЧП

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не намерен прямо сейчас вводить режим чрезвычайного положения в стране и ожидает решения Конгресса США по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой, приводит пресс-пул Белого дома слова президента.

"В настоящее время мы не рассматриваем введение чрезвычайного положения в стране. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал всю работу", - заявил Трамп.

Ранее президент США заявлял, что имеет полное право ввести режим ЧП в стране, чтобы получить средства на строительство барьера на границе с Мексикой в обход Конгресса.

В конце прошлого года было частично приостановлено финансирование государственных учреждений США из-за того, что властям не удалось согласовать проект временного бюджета. Президент Трамп отказался подписывать проект бюджета, который не предполагал выделения средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.