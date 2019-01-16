Для обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена запросили 20 лет тюрьмы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Алма-Аты попросила суд приговорить обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена к 20 годам лишения свободы, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Судебное разбирательство началось 25 декабря прошлого года. На скамье подсудимых три человека. Двоим из них - Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову - предъявлены обвинения в убийстве, разбое и краже. Третью подсудимую - Жанар Толыбаеву - обвиняют в краже и недонесении о преступлении; для нее прокуратура запросила четыре года колонии.

В ходе судебного следствия обвиняемые признали свою вину и раскаялись.

Денис Тен был убит в центре Алматы днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.