В Алматы начался суд по делу об убийстве казахстанского фигуриста Тена

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в четверг началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

На скамье подсудимых три человека. Двоим из них - Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову - предъявлены обвинения по ст. 99, ч. 2 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством), ст. 192, ч. 2 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ст. 188, ч. 2 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса республики.

Третья обвиняемая - Жанар Толыбаева - обвиняется по ст. 188, ч. 2 и ст. 434 (недонесение о преступлении) УК.

На предварительных слушаниях подсудимые отказались от рассмотрения их дела судом присяжных. Ж.Толыбаева сообщила суду, что находится на седьмом месяце беременности.

Кроме того, на предварительных слушаниях адвокат Нурлан Устемиров, представляющий в суде интересы Оксаны Тен - матери Дениса, заявил о заказном характере убийства спортсмена и попросил направить дело на дополнительное расследование.

Фигурист Д.Тен был убит в центре Алматы днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

Убийство известного спортсмена вызвало широкий общественный резонанс.