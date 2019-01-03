Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил Центробанк
В мире

В Алматы начался суд по делу об убийстве казахстанского фигуриста Тена

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в четверг началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

На скамье подсудимых три человека. Двоим из них - Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову - предъявлены обвинения по ст. 99, ч. 2 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством), ст. 192, ч. 2 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ст. 188, ч. 2 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса республики.

Третья обвиняемая - Жанар Толыбаева - обвиняется по ст. 188, ч. 2 и ст. 434 (недонесение о преступлении) УК.

На предварительных слушаниях подсудимые отказались от рассмотрения их дела судом присяжных. Ж.Толыбаева сообщила суду, что находится на седьмом месяце беременности.

Кроме того, на предварительных слушаниях адвокат Нурлан Устемиров, представляющий в суде интересы Оксаны Тен - матери Дениса, заявил о заказном характере убийства спортсмена и попросил направить дело на дополнительное расследование.

Фигурист Д.Тен был убит в центре Алматы днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

Убийство известного спортсмена вызвало широкий общественный резонанс.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Казахстан, фигурист, суд
В мире
Задержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехом
Его брат рассказал СМИ, что Пол Уилан находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу, и высказал уверенность в его невиновностиПодробнее
 Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в ТокиоВодитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио
В результате инцидента девять человек получили травмы, полиция задержала виновника происшествия, который объяснил свой поступок протестом против смертной казни в ЯпонииПодробнее
 МЧС сообщило о двоих погибших в результате обрушения подъезда в МагнитогорскеМЧС сообщило о двоих погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске
Ранее региональные власти сообщали о трех жертвахПодробнее
 Си Цзиньпин заявил о стремлении к прогрессу в отношениях между Китаем и РоссиейСи Цзиньпин заявил о стремлении к прогрессу в отношениях между Китаем и Россией
Китайский председатель поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годомПодробнее
Американский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"Американский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"
Республиканец Линдси Грэм оптимистичен в отношении сделки Трампа и законодателейПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Символ Нового года, модель человеческого носа в марсианском климате и самодвижущаяся арктическая платформа "Северный полюс"Подробнее
 Великобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базыВеликобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы
Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина УильямсонаПодробнее
 Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тиражКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж
Некоторые из них считают, что причиной стала кибератака из-за рубежаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил ЦентробанкМоскваПо факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомВ РоссииВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске

В Алматы начался суд по делу об убийстве казахстанского фигуриста Тена

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины, число погибших достигло 36

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

Специалисты в Приморье отловили конфликтного тигра, приходившего на пограничную заставу

Из-под завалов в Магнитогорске извлечено тело 33-го погибшего, это мужчина

Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на юге Москвы, пять человек пострадали

Посол США в РФ посетил задержанного Пола Уилана в тюрьме "Лефортово"

Певец Крис Кельми скончался в Подмосковье 1 января

Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31 - МЧС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');