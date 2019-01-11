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Один из обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена раскаялся в суде

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арман Кудайбергенов, обвиняемый по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, попросил прощения у родных спортсмена и заявил, что они с напарником не планировали убийство.

"Я прошу прощения у матери Дениса и всего казахстанского народа. Мы не хотели его убивать. У меня не было мыслей убить человека. Нам просто нужны были деньги. Мы просто хотели украсть зеркала и продать их", - сказал Кудайбергенов в среду во время допроса в суде. "Я от чистого сердца прошу прощения, я искренне раскаиваюсь", - добавил он.

Кудайбергенов сообщил, что у его подельника Нуралы Киясова были финансовые проблемы, и поэтому он предложил снять с чужого автомобиля зеркала и продать их. "Нуралы согласился (...). Мы поехали снимать зеркала с машин", - сказал он.

"Я выбрал машину. Снял одно зеркало, затем второе, в это время подошел парень (Денис Тен - ИФ), который спросил: "Что вы делаете?". Я бросил зеркала и попытался бежать. Денис побежал за мной, догнал у спортплощадки, и мы начали драться. Он был сильным. Я снял ремень и начал им отбиваться. Денис меня ударил по голове. Я на некоторое время потерялся. Потом я увидел, что рядом стоял Нуралы, он тоже был потерянным. И мы побежали. Уже позже, когда мы убегали, я выбросил ремень и перчатки, а Нуралы выбросил нож. Я спросил, зачем ты его выбрасываешь, он сказал что дважды ударил ножом того парня", - сказал обвиняемый.

Он также пояснил, почему первоначально, сразу после задержания, взял убийство спортсмена на себя. "Когда меня поймали, меня били и заставили оговорить себя, сказать, что это я бил ножом. Они мне угрожали и принудили меня взять это на себя. Сейчас я все осознал, я не хочу брать на себя вину за то, что я не совершал", - сказал Кудайбергенов.

Фигурист Тен был убит в центре Алма-Аты днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров за попыткой украсть зеркала с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

По делу об убийстве Тена проходят три человека. Двое из них - Кудайбергенов и Киясов - обвиняются по ст.99, ч.2 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством), ст.192, ч.2 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ст.188, ч.2 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса республики.

Третья фигурантка дела - Жанар Толыбаева - обвиняется в краже и недонесении о преступлении.

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Теги: Казахстан, Денис Тен

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