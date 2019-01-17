Убийцы казахстанского фигуриста Тена получили по 18 лет колонии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты в четверг приговорил Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, к 18 годам колонии каждого, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Признать обвиняемого Армана Кадайбергенова виновным и приговорить к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. (...) Подсудимого Нуралы Киясова признать виновным и приговорить к 18 годам колонии строгого режима", - огласил приговор судья Кеншилик Абдельдинов в четверг.

Жанар Толыбаева, обвиняемая в краже и недонесении о преступлении, приговорена судом к четырем годам колонии с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней степени безопасности (общий режим).

Кроме того, с Кудайбергенова и Киясова в счет фонда компенсации потерпевшим будет взыскано по 30 месячных расчетных показателей (МРП), а с Толыбаевой - 20 МРП.

Один МРП в Казахстане составляет 2525 тенге (текущий - 377,95/$1).

Накануне гособвинение запросило для Киясова и его подельника Кудайбергенова 20 лет лишения свободы. Для Толыбаевой гособвинение просило наказание в виде четырех лет колонии.

Дело об убийстве Тена состоит из 38 томов. Кудайбергенову и Киясову были предъявлены обвинения по ст.99, ч.2 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, либо сопряженное с разбоем или вымогательством), ст.192, ч.2 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ст.188, ч.2 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса республики. Толыбаева обвинялась в краже и недонесении о преступлении.

На предварительных слушаниях подсудимые отказались от рассмотрения их дела судом присяжных. Толыбаева сообщила суду, что находится на седьмом месяце беременности.

В ходе судебного следствия обвиняемые признали свою вину и раскаялись.

Тен был убит в центре Алма-Аты днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

Убийство известного спортсмена вызвало широкий общественный резонанс.