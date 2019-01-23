Эрдоган поблагодарил российских спасателей за работу на пожаре в Черном море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил эффективные действия России при проведении поисково-спасательной операции после пожара на двух судах в Керченском проливе.

"Несмотря на плохие погодные условия, поисково-спасательные работы со стороны российских представителей были осуществлены полностью. В лице господина Путина хочу поблагодарить их всех за участие в этом деле", - сказал президент Турции на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ.

Он выразил соболезнования семьям погибших в этой катастрофе. "Хочу пожелать мир праху погибшим, а их семьям стойкости и терпения", - сказал президент Турции, подчеркнув, что из 16 погибших четверо - граждане Турции.

Как сообщалось, корабли "Канди" и "Маэстро" с сжиженным газом на борту загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.