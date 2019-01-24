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Россия взяла на себя оплату лечения иностранцев с горящих танкеров в Черном море

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Медицинская помощь пострадавшим с двух танкеров, которые горят в Черном море, оказывается за счет РФ, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра здравоохранения республики Николай Деркач.

"За счет (российского - ИФ) государства, конечно. Это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счет государства", - сказал он.

В миреМИД Индии подтвердил гибель шести своих граждан при пожаре судов в Черном мореЧитать подробнее

Как утончил замминистра, все десять пострадавших находятся в больнице Керчи. Они будут выписаны в конце этой недели или начале следующей. "Там нетяжелые пациенты", - подчеркнул Деркач.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по серым схемам и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

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Теги: Черное море

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