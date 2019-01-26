Лидер оппозиции Венесуэлы готов обсуждать с властью "политический переход"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил в субботу о готовности встретиться с представителями главы государства Николаса Мадуро для того, чтобы обсудить, как покончить "с узурпацией власти".

"Мы готовы встречаться с любыми чиновниками, чтобы сблизить позиции по прекращению узурпации власти, учреждению переходного правительства и проведению свободных выборов", - цитирует слова Гуаидо сайт американской испаноязычной газеты El Nuevo Herald.

Накануне Хуан Гуаидо отказался от диалога, который предложил ему Николас Мадуро.