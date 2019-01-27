Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 января

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator. Американец нокаутировал российского бойца MMA на первой минуте первого раунда.

- США завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы. При выводе дипкорпуса стороны договорились организовать переговоры по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах, а также временно оставить часть дипперсонала. Позже военный атташе посольства Венесуэлы в Штатах объявил о переходе на сторону оппозиции. Минобороны Венесуэлы расценило поступок чиновника как предательство.

- Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки. Около 13 мм осадков выпало к 6:00 воскресенья при месячной январской норме в 42 мм. В метеобюро предупредили, что снегопад в Москве продлится до утра понедельника.

- Постпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по Венесуэле. Противники режима Мадуро не достигли компромисса по пути для выхода из кризиса в Венесуэле - Аргентина настаивает на решении вопроса путем диалога, Бразилия, в свою очередь, выступила против этого.

- Пострадавший при покушении в Абхазии бизнесмен из Москвы скончался. Предприниматель умер в московской больнице через 11 дней после получения тяжелых ранений.

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В миреГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыВ миреПостпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по ВенесуэлеСпортФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorМоскваТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные суткиВ миреСША завершили вывод дипломатического персонала из ВенесуэлыСпортГол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате Испании

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