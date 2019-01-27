Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва объявил о том, что признает венесуэльским президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает в ночь на воскресенье американский испаноязычный телеканал EVTV, работающий из штата Флорида.

"Я выражаю приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти, инициировать переходный период к новому правительству и проведению свободных и прозрачных выборов для всех венесуэльцев, которые захотят в них участвовать", - заявил он.

Видеозапись, на которой Сильва запечатлен сидящим в военной форме в рабочем кабинете на фоне венесуэльского флага и портретов национального героя Симона Боливара, также распространена через сервис Youtube.