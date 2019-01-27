Гуаидо признал, что встречался с представителями законных властей Венесуэлы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Хуан Гуаидо - отставной спикер парламента Венесуэлы и провозгласивший себя временным президентом страны на фоне выступлений протеста - признал, что встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем.

Гуаидо пояснил группе своих сторонников, что встречался с правительственными чиновниками для того, чтобы убедить их в необходимости проведения досрочных выборов.

Ранее в телеинтервью он отказался подтвердить факт встречи, о которой сообщил вице-премьер правительства страны Хорхе Родригес. Однако после демонстрации видео, где он входит в столичный отель "Лидо", где 22 января проходила встреча, Гуаидо вынужден был сообщить о том, что он в ней участвовал.

В процессе встречи, как отметил Родригес, самопровозглашенный президент рассказал, что подвергается давлению со стороны обосновавшихся в США оппозиционеров, которые по телефону неоднократно передавали ему послания от американского сенатора Марка Рубио и президента Колумбии Ивана Дуке.