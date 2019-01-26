В Совфеде опровергли информацию об отправке контрактников в Венесуэлу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия не направляла военнослужащих, в том числе частных контрактников, в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро, заявил "Интерфаксу" член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Никаких военнослужащих, в том числе частных контрактников, РФ в Венесуэлу не посылала", - заявил Клинцевич.

"Если президент Николас Мадуро и привлекал какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает", - подчеркнул сенатор.

По данным западных СМИ, в последние несколько дней в Венесуэлу для обеспечения безопасности Мадуро прибыли частные военные контрактники из России.

"Это очередная пропагандистская утка, придуманная, чтобы привлечь внимание к этой теме", - отметил Клинцевич.