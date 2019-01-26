В Совфеде опровергли информацию об отправке контрактников в Венесуэлу

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия не направляла военнослужащих, в том числе частных контрактников, в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро, заявил "Интерфаксу" член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Никаких военнослужащих, в том числе частных контрактников, РФ в Венесуэлу не посылала", - заявил Клинцевич.

"Если президент Николас Мадуро и привлекал какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает", - подчеркнул сенатор.

По данным западных СМИ, в последние несколько дней в Венесуэлу для обеспечения безопасности Мадуро прибыли частные военные контрактники из России.

"Это очередная пропагандистская утка, придуманная, чтобы привлечь внимание к этой теме", - отметил Клинцевич.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: Россия, Венесуэла, Франц Клинцевич

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