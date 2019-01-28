Главные новости
КультураЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЭкономикаСнятие санкций с "РусАла". ОбобщениеВ миреГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро
В мире

Число жертв обрушения дамбы в Бразилии возросло до 58 человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Управление гражданской обороны в Бразилии объявило об увеличении числа жертв обрушения дамбы в районе муниципалитета Брумадинью на юго-востоке страны до 58 человек, сообщает агентство Associated Press.

По данным на понедельник, более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее официально было известно о девятерых погибших, позже спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек.

При этом местные власти и Фабиу Шварцман - генеральный директор компании Vale, которой принадлежит плотина, - накануне сообщали, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

В воскресенье в районе крушения возобновилась спасательная операция, прерывавшаяся ввиду рисков аварии на второй дамбе.

В результате катастрофы более 24 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Бразилия, Vale

Новости по теме

В мире
Совбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войныСовбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войны
Санкции против Пхеньяна не помешают поставкам оборудования для поисковых работ на территорию КНДРПодробнее
 Гуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения МадуроГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро
Самопровозглашенный президент Венесуэлы назвал переговоры "тайными и деликатными"Подробнее
 Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран
Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, если в стране не объявят новых выборовПодробнее
 В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро
Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из РоссииПодробнее
Гуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей Венесуэлы
Как он пояснил, это было сделано, чтобы убедить их в необходимости проведения досрочных выборовПодробнее
 США завершили вывод дипломатического персонала из ВенесуэлыСША завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы
Стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицахПодробнее
 Постпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по ВенесуэлеПостпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по Венесуэле
В частности, противники режима Мадуро не достигли компромисса по пути для выхода из кризиса в ВенесуэлеПодробнее
 Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"
Для этого ведомство прибегнет к экономическим и дипломатическим средствамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЭкономикаСнятие санкций с "РусАла". ОбобщениеВ миреГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения МадуроВ миреСовбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войныКультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран

Глава МИД Венесуэлы опроверг слухи об обращении Мадуро за военной помощью к Москве

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря снижению санкционных рисков

Алюминий подешевел на 1,4% после снятия с "РусАла" санкций США

Новак Джокович сохранил лидерство в рейтинге ATP

Роджер Федерер опустился на шестое место, лучшим из россиян является Карен Хачанов: он 11-й Подробнее

Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины

Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговНа фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пункта Подробнее

ЦБ РФ 24 января купил валюту для Минфина на 15,56 млрд рублей

ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Украденная из Третьяковки картина Куинджи не повреждена

Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра

Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВ Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 см Подробнее

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 28 января снизились

Число жертв обрушения дамбы в Бразилии возросло до 58 человек

В Ярославле автомобилистам разрешили один день бесплатно ездить на общественном транспорте из-за снегопада

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинате в Приамурье

Японская теннисистка Осака стала первой ракеткой мира

Australian Open привел к массовым рокировкам в рейтинге WTA, они коснулись и россиянок: в топ-10 теперь их нет Подробнее

Пять раз "минировавший" школу в Новой Москве подросток задержан

СКР проверит информацию об издевательствах над воспитанниками омского детского сада

Прокурорская проверка из-за обрушения перекрытий в многоэтажке в Перми продлится около недели

КНДР попросила не вмешиваться в продвижение межкорейских проектов

Около 15 тыс. человек эвакуированы из-за сообщения о минировании в Абакане

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');