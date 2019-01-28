Число жертв обрушения дамбы в Бразилии возросло до 58 человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Управление гражданской обороны в Бразилии объявило об увеличении числа жертв обрушения дамбы в районе муниципалитета Брумадинью на юго-востоке страны до 58 человек, сообщает агентство Associated Press.

По данным на понедельник, более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее официально было известно о девятерых погибших, позже спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек.

При этом местные власти и Фабиу Шварцман - генеральный директор компании Vale, которой принадлежит плотина, - накануне сообщали, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

В воскресенье в районе крушения возобновилась спасательная операция, прерывавшаяся ввиду рисков аварии на второй дамбе.

В результате катастрофы более 24 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.