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Венесуэльские военные выразили готовность к отражению возможного вторжения США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Армия Венесуэлы готова к отражению потенциального вторжения США, следует из видеоролика, обнародованного корреспондентом латиноамериканского телеканала тeleSUR, базирующегося в Каракасе.

На нем показаны военнослужащие армии Венесуэлы, которые маршируют и скандируют в адрес США: "Вы хотите войны? Вы ее получите. Мы вас ждем!".

СМИ, комментируя видеоролик, отмечают, что он стал своеобразным ответом на запись в документах советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона: "5000 солдат в Колумбию". Ее удалось разглядеть и сфотографировать журналистам на пресс-конференции накануне.

В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о возможности переброски в Колумбию 5 тысяч американских солдат наводят на определённые мысли.

"Вчера Джон Болтон проводил пресс-конференцию и, как пишут СМИ, проявил беспечность, оставив открытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер и фотоаппаратов", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

"В этих записках содержалась фраза - 5000 солдат в Колумбию. Тоже наводит на мысли, тем более, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации звучат в открытую в США и ряде других стран", - отметил Лавров.

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Теги: Венесуэла, США
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