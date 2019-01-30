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Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трампа рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за ожидающихся протестов.

"Сегодня (в Венесуэле) ожидаются массовые протесты. Американцам не следует ездить в Венесуэлу до дальнейших уведомлений", - написал Трамп в твиттере.

Ранее с рекомендацией к американским гражданам покинуть Венесуэлу выступил Госдепартамент США.

23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
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Теги: США, Дональд Трамп, Венесуэла

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