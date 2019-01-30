"Группа Лимы" отвергла возможность вторжения в Венесуэлу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Группа Лимы" выступает против вооруженного вмешательства в Венесуэле для отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро, сообщил глава МИД Перу Пестор Пополисио.

"От "Группы Лимы" мы заявили, что не поддерживаем никакую военную интервенцию в Венесуэле", - сказал журналистам министр, добавив, что у этой международной организации "нет никакой информации" о возможной иностранной военной акции против этой страны.

Глава МИД Перу отметил, что Колумбия отвергла какую-либо связь с сообщениями о 5 тыс. американских солдат, участие которых якобы планируется для возможной интервенции против Венесуэлы с территории Колумбии.

Вопрос о возможной отправке американского контингента в Колумбию или даже сразу в Венесуэлу возник после публикации в соцсетях фотографий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он пришел на брифинг по Венесуэле в Белом доме с блоком бумаг желтого цвета. На верхней странице почти нет записей, однако отчетливо можно прочитать "5 тыс. военных - в Колумбию".

В "Группу Лимы" входят 13 стран Латинской Америки, а также Канада.

Между тем армия Венесуэлы заявила о готовности к отражению потенциального вторжения США, следует из видеоролика, обнародованного корреспондентом латиноамериканского телеканала TeleSUR, базирующегося в Каракасе. На нем показаны военнослужащие армии Венесуэлы, которые маршируют и скандируют в адрес США: "Вы хотите войны? Вы ее получите. Мы вас ждем!".

Ранее президент Венесуэлы Мадуро объявил о скором проведении военных учений, они намечены на февраль..

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