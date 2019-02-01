Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем, прибывший в Киев по указанию Константинополя для участия в интронизации главы новой церкви Епифания Думенко, срочно госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники.

Телеканал приводит мнение врачей, которые считают, что госпитализация старца Ефрема продлится неопределенно долгое время, в связи с чем его присутствие на торжественных мероприятиях является "очевидно невозможным".

Игумен Ватопеда ранее уже переживал сердечные приступы, после одного из них ему была проведена операция стентирования сердца.

На днях, как сообщалось, лишь пять из 20 афонских монастырей в ходе заседания Священного Кинота Святой горы выступили за участие в интронизации главы новой церкви Украины, поэтому руководящий орган Афона решил не посылать в Киев свою делегацию.

Между тем, по сообщению источников, патриарх Варфоломей заставил архимандрита Ефрема приехать на интронизацию Епифания, угрожая в противном случае отправить игумена Ватопеда в запрет.

Архимандрит Ефрем известен своей твердой позицией по вопросу о защите канонической Церкви на Украине, а также давними дружественными отношениями с Московским патриархатом. В 2011 году отец Ефрем сопровождал в Россию хранящийся в его монастыре пояс Богородицы, которому поклонились несколько миллионов человек, включая высшее руководство страны.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур страны. 6 января Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии. На сегодня ни одна из поместных Православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не заявила о намерении направить делегацию на интронизацию ее руководителя.