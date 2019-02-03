Что произошло за день: воскресенье, 3 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Калужской области съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший детей. Авария произошла утром на 128-м километре дороги Калуга - Вязьма. В результате погибли семь человек, более 30 попали в больницу. Большинство пострадавших - дети. Перевернувшийся автобус имел большой пробег, но по документам был исправен. Не исключается, что техосмотр машина могла проходить лишь номинально.

- Следственный комитет начал проверку по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. По последним данным, причиной смерти стала остановка сердца. Артисту стало плохо после выступления на частной вечеринке в ночном клубе в Ижевске.

- Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он признал, что это является одним из вариантов, который изучает Вашингтон.

- Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если переместит ракеты типа 9М729 за Уральские горы, считают в немецком Бундестаге. По мнению депутатов, ответ США должны позволить РФ проинспектировать американские ракеты в Румынии.

- В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными там 11 российскими моряками, которых подозревают в контрабанде более чем 9 тонн кокаина. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако никаких обвинений им пока предъявлено не было.

- Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO. Российский боксер-полутяжеловес выиграл 12-раундовый матч-реванш у колумбийца Элейдера Альвареса.