Почти две трети россиян высказались за сохранение ДРСМД

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян полагают, что Москве следует сохранить свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, размещенные в понедельник на официальном сайте социологического центра.

Согласно результатам исследования, такого мнения придерживаются 63% участников опроса. Каждый пятый россиянин (21%) полагает, что российским властям, скорее, не следует стараться сохранить ДРСМД, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 66% россиян считают обоснованной позицию Москвы в том, что положения договора нарушены американской стороной. 18% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, а 16% опрошенных затруднились определиться с оценкой.

В свою очередь, претензии к соблюдению Россией положений ДРСМД обоснованными считают 12% участников опроса. Три четверти россиян (74%) придерживаются противоположной точки зрения.

ДРСМД был заключен в 1987 году, и предусматривает ликвидацию ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км. 1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. В субботу США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановке своего участия в договоре.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Эпоха Горбачева и Рейгана, запомнившаяся заключением ДРСМД и других договоров о сокращении ядерных ракет, сегодня маркируется в российском общественном мнении преимущественно как время упадка и сдачи нашей страной своих позиций. Однако сами договоры, несмотря на распространенные подозрения в их большей выгодности для США, россияне считают важными элементами сохранения мира и безопасности на планете", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Новый курс американского руководства на разрыв таких договоров, по мнению наших людей, неприемлем и губителен: он повышает угрозу ядерной войны на взаимное уничтожение и еще больше углубляет напряженность в отношениях двух наших стран", - сказал Федоров.