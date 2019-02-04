В Госдуме назвали бестактным предложение разместить ракеты 9М729 за Уралом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заявления депутатов немецкого парламента о том, что России необходимо поместить ракеты 9М729 за Уралом, недопустимы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Делать подобные заявления суверенному государству, такому как Россия, - это бестактно и возмутительно", - сказал Шаманов в понедельник журналистам.

Он обратил внимание, что "вместо того, чтобы обратиться к своим коллегам по НАТО, чтобы НАТО не приближалась к границам России, они пытаются с подачи своих покровителей ставить ультиматумы". "Это абсолютно бесперспективная затея, мы будем делать то, что считаем нужным", - сказал Шаманов.

3 февраля курирующие внешнюю политику член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили изданию Frankfurter Allgemeine, что Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если переместит ракеты типа 9М729 за Уральские горы, откуда они не смогут достигнуть Европы.

По мнению политиков, реализация такого предложения позволила бы "выстроить доверие" и возобновить диалог с Москвой. "Оба политика отмечают, что США в ответ позволили бы России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии", - пишет газета.

В то же время Кизеветтер и Мютцених полагают, что возможная передислокация российских ракет на восток должна проходить способом, поддающимся проверке; также необходимо наблюдать за новым расположением ракет, чтобы исключить возможность их внезапной обратной переброски в сторону Европы.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД со 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. В субботу США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановке своего участия в договоре.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.