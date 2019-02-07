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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало сообщения о третьем участнике отравления Скрипалей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Великобритании в четверг назвали очередным вбросом сообщения о третьем участнике инцидента в Солсбери, которые накануне появились в британской прессе.

"Первые сообщения о том, что в начале марта прошлого года помимо Боширова и Петрова в Великобританию прибыл и затем вылетел некий Сергей Федотов, появились в британских СМИ 10 октября. И вот теперь "установлено", что он-таки из страны 4 марта не вылетал. Если для выяснения такой детали британскому следствию потребовалось четыре месяца, не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно", - говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.

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"Впрочем, более вероятно иное объяснение: мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на "информированные источники". Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем с "Брэкзитом", - отмечается в сообщении.

В среду газета The Daily Telegraph написала о том, что третий предположительный участник отравления Скрипалей по имени Сергей Федотов не полетел в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми и остался в Великобритании как минимум на несколько дней после покушения.

Отравление Скрипалей

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец покинул госпиталь 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, проживают на юге страны.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.

5 сентября Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордера на арест. Следы "новичка" полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами Петров и Боширов в интервью РТ эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал этих двух россиян ответственными за покушение на убийство Скрипалей.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Теги: Сергей Скрипаль, Великобритания, Brexit

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