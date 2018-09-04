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Суд в Киеве продлил арест Надежды Савченко до конца октября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Во взятии Савченко на поруки суд отказал.

Как сообщалось, в настоящее время Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана".

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранительные органы завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин сообщил агентству "Интерфакс", что уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа он уведомил следствие.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она находится под стражей с 23 марта.

Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Рубан был задержан 8 марта на одном из пунктов пропуска в Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с неконтролируемых Киевом территорий на Украину.

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Теги: Украина, Надежда Савченко

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