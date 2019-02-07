Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

7 февраля 15:09

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине

При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателей Подробнее

7 февраля 10:05

Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения

По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым Подробнее

7 февраля 04:59

Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года

Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс Подробнее

6 февраля 13:51

США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"