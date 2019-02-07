Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", такое решение комиссия приняла на заседании в четверг.
Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.
Таким образом, по состоянию на день 7 февраля, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидат в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.