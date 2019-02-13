Arianespace подтвердила перенос запуска "Союза" со спутниками OneWeb на 26 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Первые шесть спутников связи OneWeb будут запущены российской ракетой "Союз" не 22, а 26 февраля, сообщает компания Arianespace.

"Подготовка "Союза", который выведет на орбиту первые шесть спутников OneWeb, продолжается. Разгонный блок "Фрегат" заправлен. Космические аппараты установлены. Запуск теперь запланирован на 26 февраля!", - сообщила компания в твиттере.

Ранее об этом же сообщал источник в ракетно-космической отрасли. До этого глава британской компании OneWeb Грег Уайлер заявлял, что запуск намечен на 22 февраля.

Изначально российская ракета "Союз" должна была вывести на орбиту первые шесть спутников связи британской компании OneWeb 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат" старт был перенесён.

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.