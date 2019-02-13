Главные новости
В РоссииГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полициюВ РоссииВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейВ миреНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity
В мире

Arianespace подтвердила перенос запуска "Союза" со спутниками OneWeb на 26 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Первые шесть спутников связи OneWeb будут запущены российской ракетой "Союз" не 22, а 26 февраля, сообщает компания Arianespace.

"Подготовка "Союза", который выведет на орбиту первые шесть спутников OneWeb, продолжается. Разгонный блок "Фрегат" заправлен. Космические аппараты установлены. Запуск теперь запланирован на 26 февраля!", - сообщила компания в твиттере.

Ранее об этом же сообщал источник в ракетно-космической отрасли. До этого глава британской компании OneWeb Грег Уайлер заявлял, что запуск намечен на 22 февраля.

Изначально российская ракета "Союз" должна была вывести на орбиту первые шесть спутников связи британской компании OneWeb 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат" старт был перенесён.

В РоссииРФ запланировала к 2020 году запустить 21 ракету со спутниками OneWebЧитать подробнее

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.

Теги: OneWeb, Союз, Arianespace

Новости по теме

В мире
НАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity
После около 800 попыток связь с ним восстановить так и не удалосьПодробнее
 КНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭКНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ
Комиссия получит доступ на ядерные и ракетные полигоны Северной КореиПодробнее
 ЦИК Украины определил территории, где не будет проводиться голосование на выборахЦИК Украины определил территории, где не будет проводиться голосование на выборах
К ним относятся избирательные округа, образованные на территории Донецкой и Луганской областейПодробнее
 WSJ сообщила о переговорах КНР с оппозицией Венесуэлы о займах КаракасуWSJ сообщила о переговорах КНР с оппозицией Венесуэлы о займах Каракасу
Дипломаты обеспокоены будущим своих проектов в Венесуэле и судьбой $20 млрд, которые Каракас должен ПекинуПодробнее
FT сообщила о скором введении санкций против РФ за инцидент в Керченском проливеFT сообщила о скором введении санкций против РФ за инцидент в Керченском проливе
ЕС и США готовы наложить на Москву новые ограничения в течение двух месяцевПодробнее
 Абэ заявил, что Япония заключит мирный договор с РФ только после определения границыАбэ заявил, что Япония заключит мирный договор с РФ только после определения границы
Премьер Японии подчеркнул, что предметом переговоров остаются все четыре спорных островаПодробнее
 Трамп пообещал прислушиваться к населению в вопросе строительства стены на границеТрамп пообещал прислушиваться к населению в вопросе строительства стены на границе
На строительство заграждений выделят $1,4 млрд, сообщают СМИПодробнее
 Конгресс США достиг соглашения по вопросам охраны границы с МексикойКонгресс США достиг соглашения по вопросам охраны границы с Мексикой
Соглашение призвано не допустить новой приостановки финансирования госучрежденийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу
Александр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителяАлександр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителя

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полициюВ РоссииВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейВ миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityВ РоссииМинюст снова причислил к НКО-"иноагентам" движение "За права человека"В РоссииФНС прокомментировала выемки документов на предприятиях крупных агрохолдинговЭкономикаЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"

Пассажир московского метро скончался в результате падения под поезд

ВС РФ запретил АСВ продавать банки на закрытых торгах

Епископа УПЦ задержали в аэропорту "Борисполь"

Суд рассмотрит требование адвокатов Улюкаева снять арест с его имущества

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

НАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityПосле около 800 попыток связь с ним восстановить так и не удалось Подробнее

"Аякс" - "Реал". Онлайн

"Аякс" - "Реал". ОнлайнДействующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА Подробнее

Число жертв теракта в Иране превысило 40 человек

СКА победил "Спартак" в КХЛ

ЦСКА взял верх над "Ак Барсом" Подробнее

Протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией о поставках нефти внесен в Думу

Трамп в Белом доме заменил оставшийся от Обамы симулятор для игры в гольф

Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Минюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семей

Минюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семейРечь идет об обязанности не живущего со студентом родителя продолжать платить алименты на его содержание после достижения совершеннолетия Подробнее

Главред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию

Главред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полициюИлья Бер заявил, что у него к знатоку передачи "Что? Где? Когда?" "исключительно этические" претензии, а личных нет Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');