Ракета "Союз" отправит на орбиту спутник Egyptsat-A с космодрома Байконур

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская ракета "Союз-2" в четверг должна стартовать со спутником Egyptsat-A с космодрома Байконур. Как сообщала ранее ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", старт ракеты назначен на четверг в 19:47 мск.

В понедельник ракета с разгонным блоком "Фрегат" была установлена на стартовом комплексе площадки 31 космодрома Байконур.

Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана (Актюбинской и Костанайской областями) и России (над Уралом).

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением и создан в интересах правительства Египта. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.

EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур, в январе 2015 года передан на управление заказчику - Египетскому госкомитету по дистанционному зондированию и космическим исследованиям. Через четыре месяца возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса спутника, позже связь с ним была утеряна. Предполагалось, что на орбите высотой около 700 км он проработает не менее 11 лет.