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В США собрана новая ядерная боеголовка малой мощности для оснащения ракет на подлодках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В рамках новой ядерной стратегии Соединенных Штатов на предприятии Pantax в штате Техас произведена первая ядерная боеголовка малой мощности W76-2 для переоснащения части межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) на стратегических атомных подлодках, сообщил представитель Национального управления по ядерной безопасности США.

Как стало известно из информированных источников, выступая на специализированной конференции по ядерному сдерживанию, представитель управления Джон Эванс сообщил, что до конца февраля будет проведена финальная проверка конструкции изделия. По его словам, после этого управление сможет начать подготовку к отправке боеголовки военно-морским силам.

В конце января Национальное управление по ядерной безопасности США официально сообщило, что производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2, создаваемых из более мощных W76-1, уже началось. Первая партия новых боеголовок поступит в ВМС США до конца сентября.

"Управление работает над тем, чтобы оснастить ВМС необходимым для оперативных возможностей первоначальным количеством боеголовок W76-2 до конца 2019 финансового года (заканчивается в 30 сентября - ИФ)", - сообщили тогда в ведомстве.

Количество боеголовок официально не раскрывается. Отмечается лишь, что оно будет небольшим. По имеющимся данным, до сентября может быть произведено не менее 20 таких боеголовок.

В текущем финансовом году на создание новых боеголовок выделено $65 млн. На следующий финансовый год управление запросило $60 млн.

Новыми боеголовками мощностью 5-6 килотонн, что составляет треть от мощности, сброшенной на Хиросиму американской бомбы, будет переоснащена только часть межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса "Огайо" ВМС США.

По словам представителей ВМС, проведения связанных с этим ядерных испытаний не потребуется, поскольку новое ядерное оружие создается на основе термоядерной боеголовки W76, которая производилась в 70-80-е годы прошлого века. Ее мощность составляет 100 килотонн. Этими боеголовками наряду с еще более мощными W88 (475 кт) оснащены баллистические ракеты Trident II (D5).

Пентагон также планирует создание маломощных ядерных боеголовок для крылатых ракет морского базирования, которые будут устанавливаться на ударных подводных лодках и надводных кораблях.

Ранее Пентагон аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "использовать свой потенциал тактического ядерного оружия".

Администрация президента Дональда Трампа считает, что оружие малой мощности сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".

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