Поиск

Подозреваемому в нападении на посольство КНДР в Мадриде отказано в освобождении под залог

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Суд Лос-Анджелеса отказал в освобождении под залог гражданину США Кристоферу Ану, подозреваемому в налете на посольство КНДР в испанской столице, сообщает "Ренхап".

Кристофер Ан, бывший морской пехотинец корейско-американского происхождения, предстал перед судом в минувший вторник. Его адвокат сообщил суду, что личная безопасность клиента находится под угрозой и что в случае экстрадиции в Испанию К.Ан может быть похищен агентами КНДР и даже приговорен к смертной казни.

Защитник попросил суд освободить подозреваемого под залог и поместить под домашний арест, заявив, что его клиент не намерен бежать.

Кроме того, адвокат утверждал, что нет четких доказательств причастности К.Ана к налету.

Прокуроры, в свою очередь, обвинили К.Ана и других членов "Свободного Чосона", группы, утверждающей, что она добивается свержения режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, в ношении оружия во время нападения на посольство и избиении некоторых сотрудников.

Судья Жан Розенблют отказал в освобождении К.Ана под залог, сославшись на тяжесть предполагаемых преступлений.

Следующее слушание назначено на 18 июля.

К.Ан, бывший сотрудник военно-морских сил США и член группы "Свободный Чосон", ранее известной как "Гражданская оборона Чхоллимы", был задержан властями 18 апреля.

Группа неизвестных ворвалась 22 февраля в посольство КНДР в Мадриде, связала сотрудников, обыскала территорию и убежала с компьютерами и документами около четырех часов спустя.

Новости

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

Саммит Россия-КНДР стартовал на острове Русский

ЦТАК сообщил о прибытии Ким Чен Ына во Владивосток почти сутки спустя

Президент Южной Кореи встретится с Патрушевым в четверг

Власти США собрались оштрафовать Facebook на $5 миллиардов

Власти США собрались оштрафовать Facebook на $5 миллиардов

США назвали указ о паспортах РФ для ДНР и ЛНР частью оккупационного плана

Что произошло за день: среда, 24 апреля

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Украина пожаловалась в СБ ООН на упрощенную выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');